Федякина Агриппина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякина Агриппина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1893 или 1894

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1893 или 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федякин Фёдор Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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