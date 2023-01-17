Смирнова Мавра Марниевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно