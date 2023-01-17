Смирнова Мавра Марниевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мавра Марниевна

Смирнова Мавра Марниевна

avatar

Место рождения

Залесье, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Павел Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close