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Куприн Иван Иванович

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Место рождения

Липецк, Россия

Дата рождения

24.06.1915

Дата смерти

11.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

До 1890 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915

Отец: Куприн Иван

Мать: Куприна Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприна (Кереливер) Нина

Рождение ребёнка
22.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куприна (Кереливер) Нина

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Куприна) Елена

Мать ребёнка: Куприна (Кереливер) Нина

Рождение ребёнка
10.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куприна (Кереливер) Нина

Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куприна (Кереливер) Нина

Смерть
11.03.1979

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