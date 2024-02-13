Куприн Иван Иванович
Место рожденияЛипецк, Россия
Дата рождения24.06.1915
Дата смерти11.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915
Отец: Куприн Иван
Мать: Куприна Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприна (Кереливер) Нина
Рождение ребёнка
22.10.1940
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Куприна) Елена
Мать ребёнка: Куприна (Кереливер) Нина
Рождение ребёнка
10.05.1949
Рождение ребёнка
11.05.1953
Смерть
11.03.1979