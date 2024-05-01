Бочкарев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Иван

Бочкарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бочкарева) ? Ивановна

Мать ребёнка: Бочкарева (Голобокова) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бочкарева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бочкарева (Голобокова) Фекла Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева (Голобокова) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарева (Голобокова) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарева (Голобокова) Фекла Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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