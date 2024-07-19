Кузнецов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кузнецов Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сапкова Евлампия Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кузнецов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кузнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно