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Кузнецов Василий Григорьевич

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кузнецов Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1854

Жена: Кузнецова Елена Алексеевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сапкова Евлампия Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кузнецов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кузнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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