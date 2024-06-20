(Майорская) Варвара Федотовна
Место рождения
Дата рождения19.11.1831 ст.
Дата смерти02.07.1835 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1831 ст.
Отец: Майорский Федот Стефанов
Мать: Агафья Гаврилова
Крещение
28.11.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Яков Гаврилов и умершего крестьянина Дмитрия Осипова дочь девица Степанида.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Смерть
02.07.1835 ст.
От оспы. 3 года.