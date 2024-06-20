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(Майорская) Варвара Федотовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.11.1831 ст.

Дата смерти

02.07.1835 ст.

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1831 ст.

Отец: Майорский Федот Стефанов

Мать: Агафья Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.11.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Яков Гаврилов и умершего крестьянина Дмитрия Осипова дочь девица Степанида.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
02.07.1835 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От оспы. 3 года.

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