Чайкина (Зиновьева) Марианна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Зиновьева) Марианна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1920

Муж: Чайкин Ефрем Иосифович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1920

Дочь: (Чайкина) Вера Ефремовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефрем Иосифович

Смерть
Неизвестно

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