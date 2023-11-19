Чайкина (Зиновьева) Марианна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1920
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1920
Дочь: (Чайкина) Вера Ефремовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефрем Иосифович
Смерть
Неизвестно