Жукалин (Неизвестно) Пелагея Пимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукалин (Неизвестно) Пелагея Пимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жукалин Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
28.11.1889

Сын: Жукалин Феоктист Яковлевич

Отец ребёнка: Жукалин Яков Яковлевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно

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