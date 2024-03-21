Выходцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна

Смерть
Неизвестно

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