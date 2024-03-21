Выходцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно