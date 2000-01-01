Чистяков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чистяков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
священник
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