Чистяков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Чистяков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
священник