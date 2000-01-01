Рудина (Погудина) Марфа Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафея Егорова
Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудин Егор Матвеевич
Смерть
После 1763