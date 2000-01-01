Рудина (Погудина) Марфа Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудина (Погудина) Марфа Еремеева

Рудина (Погудина) Марфа Еремеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рудин Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рудин Ларион Егорович

Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафея Егорова

Отец ребёнка: Рудин Егор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Егор Матвеевич

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close