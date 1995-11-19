(Гнедова) Анна Адольфовна
Место рожденияг.Москва
Дата рождения30.09.1965
Дата смерти19.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965
Отец: Гнедов Адольф Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.09.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.1995
печёночная недостаточность, злокачественная лимфома из мелких и крупных клеток с поражением печени, желудка, почек, средостения, брюшины