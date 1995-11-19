(Гнедова) Анна Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гнедова) Анна Адольфовна

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

30.09.1965

Дата смерти

19.11.1995

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965

Отец: Гнедов Адольф Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.09.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.11.1995
печёночная недостаточность, злокачественная лимфома из мелких и крупных клеток с поражением печени, желудка, почек, средостения, брюшины

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