Пупышев Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышев Данил

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Место рождения

Тобольская губерния Турински уезд деревня Пупышева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния Турински уезд деревня Пупышева
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Сухорукова Федосья дочь

Мать ребёнка: Пупышева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупышева ?

Смерть
Неизвестно
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