Пупышев Данил
Место рожденияТобольская губерния Турински уезд деревня Пупышева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния Турински уезд деревня Пупышева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Сухорукова Федосья дочь
Мать ребёнка: Пупышева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупышева ?
Смерть
Неизвестно