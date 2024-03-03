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Баклушов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

07.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Баклушов Иван Степанович

Мать: Баклушова Анастасия

Рождение ребёнка
14.05.1948

Дочь: Крыгина Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна

Правда, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Баклушов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна

Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Баклушов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклушова Полина Яковлеввна

Смерть
07.07.1975
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