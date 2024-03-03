Баклушов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти07.07.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: Баклушов Иван Степанович
Мать: Баклушова Анастасия
Рождение ребёнка
14.05.1948
Дочь: Крыгина Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна
Правда, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Баклушов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна
Рождение ребёнка
23.02.1958
Сын: Баклушов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Баклушова Полина Яковлеввна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1975