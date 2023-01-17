Захарова (Чиминцева) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Чиминцева) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.

Сын: Захаров Афонасий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1869

Сын: Захаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1871 ст.

Сын: Захаров Василий Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1876 ст.

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1877 ст.

Сын: Захаров Николай Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Пётр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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