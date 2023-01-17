Захарова (Чиминцева) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.
Сын: Захаров Афонасий Петрович
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
11.08.1869
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
30.01.1876 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
21.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно