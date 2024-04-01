Зеленовской Данило Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленовской Данило Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Зеленовской Алексей Данилов

Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зеленовской Иван Данилов

Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Некрасова Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленовская Мария Алексеева

Смерть
По 1782
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