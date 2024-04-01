Зеленовской Данило Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Зеленовской Алексей Данилов
Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Некрасова Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Зеленовская Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1782