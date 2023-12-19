Лунегова Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунегова Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунегов Прокопий Данилович

Восприемник
03.03.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Александры Петровны Половинкиной = племянница, дочь мужниной сестры Татьяны Даниловны Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 Стр 230 № 18ж
Смерть
Неизвестно

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