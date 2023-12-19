Лунегова Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
03.03.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Александры Петровны Половинкиной = племянница, дочь мужниной сестры Татьяны Даниловны Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 Стр 230 № 18ж
Смерть
Неизвестно