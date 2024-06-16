Черепенько (Лях) Мария Васильевна Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепенько (Лях) Мария Васильевна

Место рождения

Стебераки, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Стебераки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.04.1874 ст.

Сын: Черепенько Осип Васильевич

Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович

Сивцы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.

Сын: Черепенько Петр Васильевич

Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович

Сивцы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.1878 ст.

Сын: Черепенько Павел Васильевич

Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович

Сивцы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.10.1880 ст.

Сын: Черепенько Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович

Сивцы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Черепенько Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович

Сивцы, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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