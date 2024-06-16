Черепенько (Лях) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1874 ст.
Сын: Черепенько Осип Васильевич
Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.
Сын: Черепенько Петр Васильевич
Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1878 ст.
Сын: Черепенько Павел Васильевич
Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1880 ст.
Сын: Черепенько Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Черепенько Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Черепенько Василий Иванович
Смерть
Неизвестно