Никитина (Медведева) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никитин Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никитин Харитон Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Лукерья Кирилловна
Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никитин Максим Кириллович
Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно