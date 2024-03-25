Никитина (Медведева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Медведева) Агафья Васильевна

Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Никитин Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никитин Харитон Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Лукерья Кирилловна

Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Никитин Максим Кириллович

Отец ребёнка: Никитин Кирило Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Кирило Родионович

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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