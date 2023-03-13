Буянова, Филюткина (Юрина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова, Филюткина (Юрина) Агриппина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина (Щипакина) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянова Стефанида

Отец ребёнка: Буяновъ Илья

Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Буяновъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1894

Дочь: (Буянова) Пелагея

Отец ребёнка: Буяновъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.06.1899

Муж: Филюткинъ Никита Аверьяновъ

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