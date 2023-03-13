Буянова, Филюткина (Юрина) Агриппина
Место рождения
Дата рождения20.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина (Щипакина) Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянова Стефанида
Отец ребёнка: Буяновъ Илья
Бракосочетание
24.10.1893
Муж: Буяновъ Илья
Рождение ребёнка
29.09.1894
Дочь: (Буянова) Пелагея
Отец ребёнка: Буяновъ Илья
Бракосочетание
09.06.1899