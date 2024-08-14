Савостьянов Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостьянов Евсей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Савостьянов Фёдор Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савостьянов Даниил Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Савостьянов Егор (Георгий) Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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