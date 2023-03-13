Горшенина Ксения Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ
Рождение ребёнка
04.01.1893
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
08.07.1899
Дочь: Афимія
Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ
Рождение ребёнка
08.07.1899
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Елпидифоръ