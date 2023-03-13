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Горшенина Ксения Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ

Рождение ребёнка
04.01.1893

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
08.07.1899

Дочь: Афимія

Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1899

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Елпидифоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Елпидифоръ

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