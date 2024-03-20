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Bosse Max
Bosse Max
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1857
Дата смерти
1863
Пол
Мужской
Отец
Von Bosse Harald Julius
1812 г.р.
Мать
Von Bosse (Gambs) Alexandrine Charlotte
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец:
Von Bosse Harald Julius
Мать:
Von Bosse Alexandrine Charlotte
Смерть
1863
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