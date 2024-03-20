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Bosse Max

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Von Bosse Harald Julius

Мать: Von Bosse Alexandrine Charlotte

Смерть
1863
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