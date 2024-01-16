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Голыгина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Голыгин Александр Акимович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Голыгин Александр Акимович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Александр Акимович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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