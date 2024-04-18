Биспинг (Дунина) Мария-Эльжбета
Место рождения
Дата рождения29.10.1922
Дата смерти14.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1948
Муж: Биспинг Адам
Kościół św. Stanisława Kostki, Kraków, Kraków, Małopolskie, Poland
Рождение ребёнка
14.03.1949
Сын: Биспинг Тит Ян
Отец ребёнка: Биспинг Адам
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Биспинг Фон Галлен Анджей
Отец ребёнка: Биспинг Адам
Смерть
14.04.1991