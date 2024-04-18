Биспинг (Дунина) Мария-Эльжбета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биспинг (Дунина) Мария-Эльжбета

Место рождения

Краков

Дата рождения

29.10.1922

Дата смерти

14.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1948

Муж: Биспинг Адам

Kościół św. Stanisława Kostki, Kraków, Kraków, Małopolskie, Poland
Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Биспинг Тит Ян

Отец ребёнка: Биспинг Адам

Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Биспинг Фон Галлен Анджей

Отец ребёнка: Биспинг Адам

Смерть
14.04.1991

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