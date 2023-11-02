Братухин Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухин Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1951
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