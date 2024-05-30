Прокопьева (Леонтьева) Параскева Алексеевна
Место рожденияМонастырская Горка
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Монастырская Горка
Бракосочетание
28.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: (Прокопьева) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Прокопьев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: (Прокопьева) Мароа? Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.
Дочь: Заозерская (Прокопьева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: (Прокопьева) Павла Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Прокопьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Прокопьев Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Прокопьев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно