Прокопьева (Леонтьева) Параскева Алексеевна Около 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопьева (Леонтьева) Параскева Алексеевна

Место рождения

Монастырская Горка

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Монастырская Горка
Бракосочетание
28.01.1870 ст.

Муж: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: (Прокопьева) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Прокопьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: (Прокопьева) Мароа? Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.

Дочь: Заозерская (Прокопьева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: (Прокопьева) Павла Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Прокопьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Прокопьев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Прокопьев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопьев Дмитрий Алексеевич

Данилово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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