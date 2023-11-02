Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти11.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1910
Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: Коробецкая Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1915
Дочь: Черникова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1973