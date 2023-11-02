Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

11.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1910

Сын: Коробецкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: Коробецкая Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.10.1915

Дочь: Черникова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Коробецкий Иван Николаевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробецкий Иван Николаевич

Смерть
11.07.1973
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