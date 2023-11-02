Коробецкий Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробецкий Николай
Рождение ребёнка
31.12.1910
Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: Коробецкая Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна
Рождение ребёнка
27.10.1915
Дочь: Черникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно