Коробецкий Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкий Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробецкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1910

Сын: Коробецкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: Коробецкая Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.10.1915

Дочь: Черникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабецкая -- Феодосия Кузьмовна

Смерть
Неизвестно
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