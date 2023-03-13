Ненила Фадеева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дементий
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Поликарпъ
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ