Ненила Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

1766 г.р.
1768 г.р.
1772 г.р.
1775 г.р.
1777 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ Григорьевъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дементий

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Поликарпъ

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Яковъ Григорьевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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