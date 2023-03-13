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Яковъ Григорьевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

1766 г.р.
1768 г.р.
1772 г.р.
1775 г.р.
1777 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Фадеева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дементий

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Поликарпъ

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семенъ

Мать ребёнка: Ненила Фадеева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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