Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Родионович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Улита Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Родионович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Родионович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Родионович

Смерть
Неизвестно

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