Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Родионович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Улита Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Родионович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Родионович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Родионович
Смерть
Неизвестно