Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Место рождения

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Дата рождения

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Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Ульяния Ильинична

Рождение ребёнка
11.11.1842 ст.

Дочь: Моисеева Стефанида

Мать ребёнка: Моисеева Ульяния Ильинична

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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