Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1842 ст.
Дочь: Моисеева Стефанида
Мать ребёнка: Моисеева Ульяния Ильинична
Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно