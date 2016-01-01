Аксакова (Кроткова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1819
Дата смерти10.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
02.09.1837
Сын: Аксаков Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Аксаков Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.09.1839
Дочь: Безобразова Надежда Аркадьевна
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1842
Сын: Аксаков Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.05.1847
Дочь: Аксакова Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Смерть
10.09.1888