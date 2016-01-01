Аксакова (Кроткова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Кроткова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1819

Дата смерти

10.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1836

Муж: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1837

Сын: Аксаков Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Аксаков Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.09.1839

Дочь: Безобразова Надежда Аркадьевна

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.07.1842

Сын: Аксаков Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
?.05.1847

Дочь: Аксакова Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Смерть
10.09.1888
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