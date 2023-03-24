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Tarelaid Heino (Otto)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1923

Дата смерти

23.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1923

Отец: Taron Otto-Woldemar

Мать: Taron-Tarelaid (Glaser) Olga-Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina

Образование
Неизвестно
Военная служба
1942
Род войск: Waffen SS Воинское звание: штандартен-оберюнкер
Бракосочетание
?.05.1946

Жена: Tarelaid (Laanep) Valentina

Рождение ребёнка
15.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina

Рождение ребёнка
11.07.1952

Сын: Tarelaid Heino

Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina

Смерть
23.11.1991

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