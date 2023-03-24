Tarelaid Heino (Otto)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1923
Дата смерти23.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina
Образование
Неизвестно
Военная служба
1942
Род войск: Waffen SS Воинское звание: штандартен-оберюнкер
Бракосочетание
?.05.1946
Рождение ребёнка
15.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina
Рождение ребёнка
11.07.1952
Сын: Tarelaid Heino
Мать ребёнка: Tarelaid (Laanep) Valentina
Смерть
23.11.1991