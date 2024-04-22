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Елизарова Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1780

Дочь: Федосья Захарова

Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Захаров

Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Рождение ребёнка
24.08.1791

Сын: Петр Захаров

Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Рождение ребёнка
21.05.1794

Сын: Константин Захаров

Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Транзолов Ефим Захаров

Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов

Смерть
Неизвестно

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