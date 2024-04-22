Елизарова Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1780
Дочь: Федосья Захарова
Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Захаров
Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Рождение ребёнка
24.08.1791
Сын: Петр Захаров
Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Рождение ребёнка
21.05.1794
Сын: Константин Захаров
Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Елизаров (Кузнецов) Захар Константинов
Смерть
Неизвестно