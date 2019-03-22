Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
Дата смерти22.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1977
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.03.2019