Лахтанов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лахтанова Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Кускова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лахтанов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Кускова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кускова Нина Сергеевна
Смерть
Неизвестно