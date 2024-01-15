Гусев Семён Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Семён Никифоров

Гусев Семён Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Гусев Никифор Козьмин

Мать: ?

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Меланья Семёнова

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федосья Семёнова

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гусев Яков Семёнов

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гусев Пахом Семёнов

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гусев Иван Семёнов

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Семёнова

Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Марья Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close