Гусев Семён Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Гусев Никифор Козьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Меланья Семёнова
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Семёнова
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гусев Яков Семёнов
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гусев Пахом Семёнов
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Гусев Иван Семёнов
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Семёнова
Мать ребёнка: Гусева Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марья Григорьева
Смерть
Неизвестно