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Кочергин Петр Ермолаев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1882

Отец: Кочергин Ермолай Ильин

Мать: Кочергина Параскева Иларионова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.11.1900

Жена: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Кочергин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Кочергин Федор Петрович

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1907

Сын: Кочергин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Кочергин Николай Петров

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.04.1916

Сын: Кочергин Василий Петров

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Петр Петрович

Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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