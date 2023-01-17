Кочергин Петр Ермолаев
Место рождения
Дата рождения23.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1882
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.11.1900
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Кочергин Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1904
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1907
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1913
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.04.1916
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочергина Татьяна Тимофеева
Смерть
Неизвестно