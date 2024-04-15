Ошлокова Арина Или Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ошлоков Кирьян Васильевич
Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ошлоков Селифантий Васильевич
Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ошлоков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно