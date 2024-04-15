Ошлокова Арина Или Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлокова Арина Или Ирина Егоровна

Ошлокова Арина Или Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ошлоков Кирьян Васильевич

Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ошлоков Селифантий Васильевич

Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ошлоков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошлоков Анфим Васильевич

Отец ребёнка: Ошлоков Василий Кондратьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Василий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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