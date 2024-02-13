Поляков Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Эмма Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Эмма Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Эмма Михайловна