Поляков Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Эмма Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Эмма Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Эмма Михайловна

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