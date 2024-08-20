Львова (Козлова) Елизовета
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Львов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Львов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Львов Дмитрий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тишкина (Львова) Просковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Львов Дмитрий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузьмин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Львов Дмитрий