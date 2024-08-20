Львова (Козлова) Елизовета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Козлова) Елизовета

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Львов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Львов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Львов Дмитрий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тишкина (Львова) Просковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Львов Дмитрий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузьмин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Львов Дмитрий

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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