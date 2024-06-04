Цись (Самец) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦись (Самец) Мария Ивановна

Цись (Самец) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Самец Иван Михайлович

Мать: Самец Евдокия Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цись Семён Ефимович

Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич

Бракосочетание
28.01.1795 ст.

Муж: Цись Ефим Михеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1795 ст.

Дочь: Цись Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Цись Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич

Смерть
После 1801

Мы используем куки для улучшения работы сайта.