Цись (Самец) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Самец Иван Михайлович
Мать: Самец Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цись Семён Ефимович
Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич
Бракосочетание
28.01.1795 ст.
Муж: Цись Ефим Михеевич
Рождение ребёнка
13.12.1795 ст.
Дочь: Цись Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Цись Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Цись Ефим Михеевич
Смерть
После 1801