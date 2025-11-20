Егорова (Гордобаева) Елена Александровна 06.04.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Егорова (Гордобаева) Елена Александровна

Автор
АК
Кассиров А.

женский, родилась 06.04.1909 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 05.12.2003, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Гордобаев Александр МатвеевичНеизвестно г.р.
Мать
Гордобаева (Сорокина) Ольга Ивановна08.07.1884 ст. г.р.
Супруги
Егоров Пётр Георгиевич03.07.1904 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1909 ст.

Отец: Гордобаев Александр Матвеевич

Мать: Гордобаева (Сорокина) Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
24.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Пётр Георгиевич

Смерть
05.12.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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