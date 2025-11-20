Егорова (Гордобаева) Елена Александровна
женский, родилась 06.04.1909 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 05.12.2003, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГордобаев Александр МатвеевичНеизвестно г.р.
МатьГордобаева (Сорокина) Ольга Ивановна08.07.1884 ст. г.р.
Супруги
Егоров Пётр Георгиевич03.07.1904 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1909 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Пётр Георгиевич
Смерть
05.12.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург