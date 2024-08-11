Илькевич Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькевич Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.2015

Жена: Илькевич (Голубева) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.2015

Сын: Илькевич Михаил Павлович

Мать ребёнка: Илькевич (Голубева) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.01.2021

Дочь: Илькевич Полина Павловна

Мать ребёнка: Илькевич (Голубева) Татьяна Григорьевна

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