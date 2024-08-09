Домна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Никитина

Домна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Родионова

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Родионова

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Родионов

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Родионова

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гавриил Родионов

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.