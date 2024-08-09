Домна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Родионова
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Родионова
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Родионов
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Родионова
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гавриил Родионов
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Смерть
Неизвестно