Фролов Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти22.03.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайко Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.?