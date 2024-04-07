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Фролов Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

22.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Фролов Григорий Семёнович

Мать: Фролова (Игнашина) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайко Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Фролова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Клавдия Михайловна

Смерть
22.03.?

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