Кальней Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальней Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2016

Отец: Кальней Андрей Анатольевич

Мать: не указана

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