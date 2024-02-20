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Корсун Алексей Сергеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

19.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915

Отец: Корсун Сергей Трофимович

Мать: Корсун Фекла Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 30 /
Смерть
Неизвестно
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