Корсун Алексей Сергеевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения19.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915
Отец: Корсун Сергей Трофимович
Мать: Корсун Фекла Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 30 /
Смерть
Неизвестно